الاقتصاد النيابية: لا مبرر لعدم تنفيذ بنود الموازنة

2021/06/29 | 08:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

طالبَت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ،الثلاثاء، بالاسراع بتنفيذ اليات الموازنة خشية التسبب بركود اقتصادي في السوق.

وقال عضو اللجنة النيابية مازن الفيلي في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، انه "لا يوجد اي عذر لتنفيذ بنود الموازنة، لاسيما بعد الدعوات الكثيرة للتصويت عليها قبل اقرارها وتخفيضها من 164 ترليونا الى 130 ترليون دينار".

واكد ان "تاخير العمل باطلاق اليات الموازنة ليس فيه مبرر، وانما ناجم عن عدم وجود برنامج حكومي يطبق على ارض الواقع".

واضاف ان "تنفيذ فقرات الموازنة بشكل عام من شأنه تحريك السوق، وان تعطيل هذا الامر من المتوقع ان يسبب ركودا اقتصاديا".

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