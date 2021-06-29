2021/06/29 | 08:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم “دلتا” الى العراق. وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي، بحسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دخول السلالة الهندية من كورونا للعراق..



مسؤول بالصحة: لم تُثبت مختبريا المركز الخبري الوطني.

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