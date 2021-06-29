2021/06/29 | 08:44 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 29 يونيو 2021 | 08:40 صباحاً

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الصحة: مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية إلى العراق

كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات تدلّ على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحيفة الصباح، تابعته "عين العراق نيوز" إنَّ "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعدّ من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدَّة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد الراقدين بردهات العناية المركزة، حيث زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد".

واضاف ان "الاصابات كانت بحسب المسحات اقل من 10 بالمئة واصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي الاخير اكثر من 12 بالمئة، وهذه الزيادة السريعة بالاصابات تدل على دخول السلالة الهندية".

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