2021/06/29 | 08:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سلطت نيران الصواريخ في سوريا أمس الاثنين، وقبلها هجمات المسيرات للجماعات المسلحة الضوء على خطر التصعيد في تلك المنطقة وحدود قوة النيران الأميركية اللازمة لكبح جماح تلك الفصائل التي تحملها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الدرون” المستخدمة ضد المنشآت الأمريكية بالعراق..



رخيصة وأكثر دقة وواشنطن قلقة المركز الخبري الوطني.

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