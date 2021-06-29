وزير الخارجية الإسرائيلي في الإمارات اليوم

2021/06/29 | 08:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح الثلاثاء، إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي لهذا البلد الخليجي على ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.

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