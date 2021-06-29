زوجان يدخلان غينيس بأكبر فارق طول (فيديو)

2021/06/29 | 08:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكن زوجان من المملكة المتحدة من دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر فارق طول بين زوجين في العالم، حيث وصل إلى 56.8 سنتيمتر.

وعرض الحساب الرسمي لـ"غينيس" على موقع "إنستغرام" مقطع فيديو يظهر الزوجين جيمس (33 عاما) وكلوي لوستد (27 عاما)، ويظهر في الفيديو فارق الطول الكبير بين الزوجين، حيث يبلغ طول الزوج جيمس 109.3 سنتيمتر، فيما يبلغ طول الزوجة كلوي 166.1 سنتيمتر، أي أن الزوجة تفوق زوجها طولا بمقدار 56.8 سنتيمتر.

ويعاني جيمس من حالة مرضية تدعى "الحثل العضلي للأطراف"، وهو اضطراب وراثي نادر يؤثر على نمو العظام والغضاريف.

وكان جيمس يشك في أنه سيتزوج يوما ما بسبب حالته الصحية لكنه تعرف على كلوي وتزوجها منذ خمس سنوات ولديهما ابنة تدعى أوليفيا وتبلغ عامين.

وقال جيمس: "أن تكون بطول 109.3 سنتيمتر أمر صعب في بعض الأحيان.



لكن يمكنني أن أفعل كل ما يمكنك القيام به بطريقة مختلفة".

من جهتها قالت كلوي: "لقد علمتنا قصة حبنا وعلمت الآخرين أنه لا يمكنك الحكم على الكتاب من غلافه، وأن تحب الشخص فقط بغض النظر عن هويته، جيمس شخص لطيف للغاية".

N.A

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