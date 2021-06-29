2021/06/29 | 09:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط: العراق يتوجه لاستثمار 4 مليارات قدم من الغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/29 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: العراق يتوجه لاستثمار 4 مليارات قدم من الغاز) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: العراق يتوجه لاستثمار 4 مليارات قدم من الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).