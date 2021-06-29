الاتفاق على تسهيل حركة التبادل التجاري بين العراق والسعودية

2021/06/29 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، ان العراق والسعودية اتفقا على تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين البلدين عبر المنافذ الحدودية البرية، كما جرى الاتفاق على إزالة العقبات التي تعترض عمل منفذ عرعر الحدودي.وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، في حديث صحيفي، أن “وفداً حكومياً رفيع المستوى زار المملكة يومي 24 …

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