2021/06/29 | 09:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات لدخول السلالة الهندية المتحورة لكورونا إلى العراق.وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح لصحيفة “الصباح”، تابعه “النور نيوز”، ان “السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعدّ من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدَّة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد الراقدين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مؤشرات لدخول السلالة الهندية المتحورة إلى العراق first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤشرات لدخول السلالة الهندية المتحورة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤشرات لدخول السلالة الهندية المتحورة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).