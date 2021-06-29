حكمان عراقيان لقيادة مباراة المغرب والجزائر في كأس العرب للشباب

2021/06/29 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام نيوز/ كلفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب للشباب المقامة حالياً في مصر، الحكم الدولي العراقي (زيد ثامر) لقيادة مباراة منتخبي شباب المغرب والجزائر في منافسات دور الثمانية للبطولة.كما كلفت اللجنة ن يكون الحكم العراقي المساعد (ميثم خماط)، في المباراة المقررة اقامتها اليوم الثلاثاء.وكان المنتخب العراقي الشبابي ودع البطولة بعد تعادله الاخير امام […]

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