لسبب يتعلق بكورونا.. مدارس الموهوبين تشهد تزاحم وزيادة في التقديم

2021/06/29 | 09:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لمست مدارس الموهوبين في العراق تزايدًا في عدد المتقدمين خلال هذا العام فيما اعتبرت ان هذه الزيادة جاءت بفعل عدم توقف الدراسة في هذه المدارس بسبب قيود كورونا.

وقالت المشرفة العامة على مدارس الموهوبين في الوزارة وصال محمد جبر في تصريح للصحفية الرسمية، إنّه “لا توجد طاقة استيعابية معينة للقبول في مدارس الموهوبين كون عدد القبول سنوياً تقريباً نفسه كلَّ عام، بيد أنَّ هذا العام زاد عدد المتقدمين لكون هذا النوع من المدارس لم يتوقف التعليم فيه أسوة ببقية المدارس النظامية بسبب جائحة كورونا”، محددة موعد الدراسة فيها بـ”الأول من أيلول المقبل».

وعدَّت مدارس الموهوبين “حاضنة للطلبة علمياً وتربوياً وإنسانياً وثقافياً وأخلاقياً”، مشددة أنَّ “آلية القبول بمدارس الموهوبين تعتمد على الاختبارات التنافسية ولمن يمتلكون الموهبة حصراً».

ولفتت إلى أنَّ “القبول يعتمد على عدد الموهوبين المشخصين وفق اختبارات الذكاء والإبداع إضافة إلى الاختبارات التحصيلية وبثلاثة مستويات مختلفة”.

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