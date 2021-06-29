2021/06/29 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اعتذر مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عن إهداره ركلة جزاء حاسمة، تسببت بخروج “منتخب الديوك” من بطولة أمم أوروبا 2020.وسجلت سويسرا هدفين في آخر عشر دقائق من المباراة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من مبابي بعد إهداره ركلة الجزاء الحاسمة المركز الخبري الوطني.

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