رئاسة الجمهورية تدين القصف الامريكي لمواقع الحشد الشعبي وتعتبره خرقاً للسيادة العراقية

2021/06/29 | 09:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت رئاسة الجمهورية، الاثنين، القصف الاميركي الأخير الذي استهدف مواقع تابعة للحشد الشعبي عند الحدود العراقية السورية، معتبرة يمثّل خرقاً للسيادة العراقية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، “ندين الهجوم الذي استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية”، مضيفة أن “التصعيد الحاصل … Readmore

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