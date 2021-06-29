الاعرجي خلال لقاءه علاوي: العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز امنه واستقراره

2021/06/29 | 09:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق يخطو خطوات كبيرة في مجال تعزيز أمنه واستقراره، مبينا أن المرحلة الحالية تشهد هدوءً سياسياً يمهد لاستحقاق العراقيين بالانتخابات.وبحث الأعرجي مع زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي آخر المستجدات السياسية والأمنية على … Readmore

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