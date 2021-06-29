'دلتا' المتحور يلقي بظلاله على أسعار الذهب الاسود

2021/06/29 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

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تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على الوقود حيث أدى تفشي فيروس دلتا COVID-19 شديد العدوى إلى فرض قيود جديدة على التنقل في جميع أنحاء العالم.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.36٪ إلى 72.66 دولارا للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش ، لتواصل خسارة 1.5٪ يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتات ، أو 0.35٪ ، إلى 73.88 دولار للبرميل ، بعد انخفاضها 2٪ يوم الاثنين.

ويأتي التصعيد في حالات متغير دلتا في الوقت الذي من المقرر أن تجتمع فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك + ، في الأول من تموز لمناقشة تخفيف قيودهم على الإمدادات.

وتظهر توقعات الطلب لأوبك أن إمدادات النفط العالمية في الربع الرابع ستقل عن مستوى الطلب بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا، مما يمنح المنتجين بعض المجال للموافقة على زيادة الإنتاج.

وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤولين، أن المحادثات بشأن ممر السفر بين الولايات المتحدة وبريطانيا تباطأت أيضًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف بشأن زيادة حالات الإصابة بنوع دلتا في بريطانيا.

ويتوقع المحللون أن تزيد أوبك + الإمدادات بنحو 500 ألف برميل يوميا في أغسطس، حيث شددت السوق بسبب النمو القوي في الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين ، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

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