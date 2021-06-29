الصحة توضح بشأن دخول السلالة الهندية ''دلتا'' الى العراق

2021/06/29 | 09:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشفت وزارة الصحة والبيئة، الثلاثاء، عن مؤشرات تدل على دخول السلالة الهندية المتحورة لفيروس كورونا المعروفة باسم "دلتا" إلى العراق.

وقال مدير عام صحة الكرخ جاسب الحجامي في تصريح تابعه NRT عربية، (29 حزيران 2021)، ان "السلالة الهندية المتحورة (دلتا) تعد من أخطر السلالات، وقد أثبتت عوامل عدة وجودها، منها زيادة الإصابات بين فئة الشباب وارتفاع أعداد الراقدين بردهات العناية المركزة"، مبينا انها "زادت من 300 إلى أكثر من 500 حالة إصابة من الشديدة والحرجة في عموم البلاد".

واضاف الحجامي، ان "الاصابات كانت بحسب المسحات اقل من 10 % واصبحت حاليا بحسب الموقف الوبائي الاخير اكثر من 12%، وهذه الزيادة السريعة بالاصابات تدل على دخول السلالة الهندية".

N.A

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