2021/06/29 | 09:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحشد يبدأ مراسيم الوقفة الاحتجاجية وتشييع شهدائه في بغداد بحضور قادته المركز الخبري الوطني.

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