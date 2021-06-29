حادث مروع في البصرة.. تصادم

2021/06/29 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران، اليوم الثلاثاء، نتيجة تصادم دراجة تقل 4 أشخاص مع مركبة على طريق قضاء الزبير غربي البصرة.

وذكر مصدر في حديث خص به (بغداد اليوم) إن "مركبة نوع تاهو صدمت دراجة في طريق بصرة - زبير ما ادى الى وقوع وفيات واصابات".

وأشار إلى ان "المواطنين القريبين من الحادث سارعوا لإنقاذ المصابين ونقلهم الى مستشفى البصرة التعليمي".

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