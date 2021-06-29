بختام الدور ثمن نهائي.. انكلترا تلتقي المانيا .. والسويد مع اوكرانيا

2021/06/29 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / يختتم مساء اليوم الدور ثمن نهائي لبطولة الامم الاوربية / يورو 2020 / التي تقام في 11 مدينة اوربية لغاية 11 من الشهر المقبل.ويلتقي في الساعة السابعة مساء بتوقيت بغداد على ملعب وبمبلي بالعاصمة لندن منتخبا انكلترا والمانيا ..تعقبها في الساعة العاشرة مباراة السويد واوكرانيا على ملعب هامبدن بارك بمدينة غلاسكو الاسكتلندية.وترشحت للدور ربع النهائي كل من ايطاليا والدنمارك وبلجيكا وجمهورية التشيك واسبانيا وسويسرا.وتبدا مباريات الدور ربع نهائي يوم الجمعة المقبل 2 تموز بلقاء سويسرا واسبانيا في السابعة مساءا تعقبها في العاشرة لقاء بلجيكا وايطاليا./انتهى3

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