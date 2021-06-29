القبض على عدد من المتهمين بالمخدرات في عدة محافظات

2021/06/29 | 09:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / القت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على عدد من المتهمين بالمخدرات بعدد من محافظات البلاد.وذكرت في بيان : انه تم ضبط مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات تستخدم للتعاطي بحوزة المتهمين في ذي قار، والبصرة، وبابل، وميسان./انتهى3

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