جدول الرحلات الجوية الداخلية والخارجية ليوم غد

2021/06/29 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، الثلاثاء، عن جدول رحلاتها ليوم غد الأربعاء.

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وبحسب جدول نشرته الوزارة، واطلع عليه "ناس" (29 حزيران 2021)، فان عدد الرحلات بلغ 36 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية.

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