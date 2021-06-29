الامم المتحدة تدعو جميع الاطراف الى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة

2021/06/29 | 10:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت الأمم المتحدة الأطراف المعنية إلى ضبط النفس ومنع التصعيد على خلفية الضربات الأميركية الأخيرة على مواقع للحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.وقالت الأمم المتحدة ان أي تصعيد سيعرقل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التسوية بين جميع الأطراف، مضيفة ان … Readmore

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