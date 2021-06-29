2021/06/29 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 5 محافظات عراقية تتجاوز حراراتها نصف درجة الغليان غدا..



تعرف عليها المركز الخبري الوطني.

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