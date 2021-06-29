2021/06/29 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادبدأ التجمع لتشيع قتلى الحشد الشعبي بالقصف الامريكي في منطقة القائم غرب العراقي.وتجر الاستعدادات للتشيع وسط حضور سياسي وعسكري في منطقة الكرادة وسط بغداد.وكانت مقرات عدة للحشد الشعبي جرى استهدافها قرب الحدود العراقية – السورية ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الاستعدادات لتشيع قتلى الحشد الشعبي بالغارات الامريكية في القائم first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء الاستعدادات لتشيع قتلى الحشد الشعبي بالغارات الامريكية في القائم) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء الاستعدادات لتشيع قتلى الحشد الشعبي بالغارات الامريكية في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).