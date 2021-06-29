عمليات بغداد تضبط كدسين للأسلحة والأعتدة الثقيلة

2021/06/29 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ضبطت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، كدسين للأسلحة والاعتدة الثقيلَة شمالي العاصمة.وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من خلال قوة من اللواء (29) في فرقة المشاة السادسة وبتنسيق استخباري دقيق تمكنت من ضبط كدس للأسلحة والاعتدة والمواد …

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