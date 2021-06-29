2021/06/29 | 10:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليوصل وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، صباح الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في أول زيارة رسمية له.وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الزيارة من المفترض أن يدشن خلالها لابيد أول سفارة للاحتلال الإسرائيلي في أبو ظبي.وعلق لابيد في “تويتر” خلال توجهه بالطائرة إلى أبو ظبي: “أنطلق في زيارة تاريخية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يصل الامارات ليفتتح أول سفارة لهم بأبو ظبي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يصل الامارات ليفتتح أول سفارة لهم بأبو ظبي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يصل الامارات ليفتتح أول سفارة لهم بأبو ظبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).