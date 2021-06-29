إغلاق كافة المصارف اللبنانية

2021/06/29 | 10:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت جمعية المصارف اللبنانية في بيان مساء أمس الإثنين إقفال كل المصارف اليوم الثلاثاء، استنكاراً لاعتداء طال موظفي ومقر الإدارة العامة للبنك اللبناني السويسري في بيروت.

وقررت جمعية المصارف بحسب البيان، إقفال كل فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامناً مع إدارة البنك اللبناني السويسري وموظفيه واحتجاجاً على الاعتداء المستنكر والمدان.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان إدانة كل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري، وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا في مكان الحادثة، وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفات البنك على أيدي المعتدين، وتمني الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات.

وطالب البيان الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم إنفاذاً للقوانين المرعية، وبتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني وسلامة موظفيه وزبائنه.

وكانت إدارة “البنك اللبناني – السويسري” أعلنت في بيان مساء أمس إقفال المصرف بالكامل ابتداء من اليوم الثلاثاء إستنكاراً لاعتداء تعرض له المصرف والموظفين فيه من قبل حوالي مئة رجل تابعين لجمعية “بنين”، وذلك على خلفية اقفال حساب مصرفي للجمعية، حيث احتلوا مبنى الإدارة العامة للمصرف واعتدوا على الموظفين بالضرب، وجرح ثلاثة منهم، أحدهم دخل المستشفى بسبب كسرين في وجهه.

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