تراجع اسعار النفط بفعل تباطؤ نمو الطلب

2021/06/29 | 10:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادسجلت أسعار النفط، الثلاثاء، تراجعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف بشأن تباطؤ نمو الطلب على الوقود، حيث أدى تفشي فيروس دلتا COVID-19 شديد العدوى إلى فرض قيود جديدة على التنقل في أنحاء العالم.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتات، أو 0.35٪، لتصل إلى 73.88 دولارا للبرميل.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب …

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