نوال السعداوي تحاكم الله - بوسي الجمسي

2021/06/29 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوسي_الجمسي بعد وفاتها تساءل الحمقى عن ردة فعلها حينما يحاسبها الله على كفرها بجنونهم ، و أنا أرد على هؤلاء الغوغائيين بأن الإلهه نوال هي من ستحاكم الله ، إما أن تقتله و إما أن يتنازل لها عن عرشه إحتراما لرجاحة عقلها.ماذا لو حاكمت نوال السعداوي الله يوم القيامة...؟!_أتوقع الحوار سيكون بالشكل التالي:-نوال:- من أنت يا إله الصحراء لكي تحاسبني....؟!أنا _نوال السعداوي_ الطبيبة المتمردة التي ......





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