العراق يتجه لرفع طاقة استثمار الغاز الى 4 مليارات قدم مكعب لغاية العام 2024

2021/06/29 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتجه العراق لرفع طاقة استثمار الغاز المنتج حالياً من مليار و500 مليون إلى 4 مليارات قدم مكعب وصولاً إلى العام 2024، وزيادة الكميات المجهّزة لمحطاته الكهربائية.وقال وكيل وزارة النفط حامد الزوبعي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إنَّ … Readmore

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