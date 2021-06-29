وزير الخارجية الإسرائيلي توجه إلى الإمارات

2021/06/29 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد صباح الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى هذا البلد الخليجي على ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية.وجاء في بيان صادر عن الوزارة “ينطلق وزير الخارجية يائير لبيد في … Readmore

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