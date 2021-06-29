حنان العتر..الزوجة الأخيرة لخاشقجي تحصل على وثيقة الزواج

2021/06/29 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الزوجة الأخيرة في حياة الصحافي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، من الحصول على وثيقة ارتباطهما التي رفض المأذون الشرعي التوقيع عليها منذ فترة طويلة.

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