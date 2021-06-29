الأمم المتّحدة تندّد بتدمير الجيش الأثيوبي معدات لليونيسف في تيغراي

2021/06/29 | 10:22 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (اليونيسف) الإثنين الجيش الأثيوبي باقتحام مكتبها في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي وتدمير بعض من معدّاتها، في هجوم ندّدت به الأمم المتّحدة.وقالت اليونيسف في بيان إنّ “أفراداً من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية دخلوا اليوم (الإثنين) … Readmore

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