المعدن الاصفر يتراجع الى ادنى مستوى في اسبوع واحد

2021/06/29 | 10:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى في اسبوع سجلته في الجلسة السابقة، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيشدد سياسته النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

ونزل الذهب الفوري 0.1 % إلى 1776.29 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 يونيو/ حزيران عند 1770.36 دولارا يوم الاثنين.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1776.20 دولار اميركي.

وكان الدولار يحوم دون أعلى مستوى في شهرين مقابل منافسيه، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 26.05 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5 % إلى 2672 دولارا، وتراجع البلاتين بنسبة 0.4 % إلى 1086.50 دولارا.

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