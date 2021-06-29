بلينكن: علاقتنا مع روسيا اكثر استقرار لكننا سنرد إذا استمرت في الهجوم

2021/06/29 | 10:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تأمل في علاقات أفضل ومربحة مع روسيا لكن إذا استمرت الأخيرة في "الهجوم" فإن واشنطن سترد.

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