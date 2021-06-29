بايدن يؤكد دعمه لنظيره الكولومبي “في مواجهة الأعمال الإرهابية”

2021/06/29 | 10:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن الإثنين دعمه لنظيره الكولومبي إيفان دوكي “في مواجهة الأعمال الإرهابية”، وذلك بعيد أيام من تعرّض مروحية كان على متنها الرئيس الكولومبي لإطلاق نار أثناء تحليقها بالقرب من الحدود مع فنزويلا، في هجوم اقتصرت أضراره على … Readmore

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