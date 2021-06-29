2021/06/29 | 10:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني يساعد فيتامين B12 الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء ويحافظ على صحة الجهاز العصبي.ويمكن أن يسبب نقص الفيتامين مجموعة واسعة من المشاكل، بما في ذلك “خفقان القلب”.ووصفت هيئة الخدمات الصحية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحساس “صاعق” يدل على نقص فيتامين B12 في الجسم! المركز الخبري الوطني.

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