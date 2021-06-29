استعدادات لإقامة بطولة العراق للجودو في أربيل

2021/06/29 | 10:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمار

يستعد الاتحاد العراقي المركزي للجودو لإقامة بطولة أندية العراق في أربيل للفترة من 8 الى 10 من شهر تموز المقبل بمشاركة واسعة للأندية العراقية .

وقال الأمين العام للاتحاد فراس حمزة لوكالة الأنباء العراقية (واع ) اليوم الثلاثاء أن "بطولة أندية العراق سيشارك فيها المتقدمون والشباب، وأبلغنا جميع الأندية بالمشاركة"، مبيناً أن "البطولة تدخل ضمن المنهاج السنوي للاتحاد".

وتابع أن "أندية الإقليم ستكون مشاركتهم مميزة ،كونها تستعد لهذه البطولة استعداداً خاصاً".

وأضاف حمزة أن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وعدنا خيراً بدعم هذه البطولة مادياً"، مشيراً الى أن "البطولة السابقة التي أقامها الاتحاد كانت على نفقة رئيس الاتحاد عدي الربيعي لأن موازنة الاتحادات لم تصرف بعد".

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