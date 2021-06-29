بحوزتها مخطوطات للتوراة والإنجيل.. الإطاحة بعصابة آثار في السليمانية

2021/06/29 | 11:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعتقلت قوات الآسايش في السليمانية، الثلاثاء، عصابة لسرقة الآثار، فيما أشارت إلى أنها ضبطت كتابين قديمين.

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وذكرت مديرية آسايش السليمانية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 حزيران 2021)، أنه "ضمن إطار جهودها لمنع الاتجار بجميع انواع الآثار، تمكنت قوات الآسايش من اعتقال عصابة لسرقة الآثار كما ضبطت بحوزتها كتابين تاريخيين قديمين".

وأضافت، أن "القوات وبعد جميع معلومات دقيقة تمكنت من اعتقال عصابة من 5 افراد"، مشيرة إلى أن القوات ضبطت كتابين ثمينين، مكتوبة بماء الذهب".

وتابعت، أن "العصابة قامت بتهريب الكتابين من جنوب العراق إلى مدينة السليمانية وكانت بصدد تهريبهما إلى خارج إقليم كوردستان".

وأفاد مصدر أمني لـ"ناس"، بأن "الكتابين الثمينين هما نسخ من مخطوطات قديمة للتوراة والانجيل".

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