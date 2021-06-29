الزرفي: بيوت العراقيين تحولت الى افران والكهرباء أصبحت وسيلة للإبادة

2021/06/29 | 11:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عدنان الزرفي ان الكهرباء تحولت في العراق وعلى يد القائمين على إدارة ملفها الى وسيلة للإبادة.

جاء ذلك في تغريدة تضمنت انتقادات شديدة للخدمة المقدمة في قطاع الكهرباء، أكد فيها ان بيوت العراقيين تحولت الى افران بسبب الكهرباء، مخاطبا المسؤولين في الوزارة بالقول لو استخدمتم جزءا من براعتكم بالتبرير طيلة العقدين الماضيين للعمل لما تحولت بيوت العراقيين الى أفران، مضيفا ما نصه وفرنا كل ما طلبتم من أموال، أنصفوا الناس الذين تسلقتم على أكتافهم، أثبتوا مرة إنكم عراقيون.

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