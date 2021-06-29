خمس محافظات عراقية ضمن المناطق الاعلى بدرجات الحرارة عالميًا

2021/06/29 | 11:13 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجلت خمس محافظات عراقية، ضمن المناطق الأعلى بدرجات الحرارة على مستوى العالم خلال 24 ساعة الماضية، ضمن جدول يضم 15 مدينة لدول العالم.

ونشرت محطة “بلاسيرفيلي” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية حيث بين الجدول ان منطقة الجهراء الكويتية سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم وبواقع52.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة منطقة مطربة في الكويت ايضا وبواقع 51.8 درجة مئوية، تليها منطقة صلابية في دولة الكويت وبواقع 51.3 درجة مئوية، ومن ثم جاء منطقة المناقيش في الكويت رابعا وبواقع 51.2 وبالدرجة نفسها جاءت منطقة نويصب في الكويت خامساً.

وبين الجدول ايضا ان منطقة الناصرية مركز محافظة ذي قار في العراق جاءت سادسا حيث سجلت درجة حرارة 50.2 درجة مئوية، وجاءت منطقة مطار البصرة الدولي بالمرتبة العاشرة وبدرجة حرارة بلغت 49.6 درجة مئوية، ثم جاءت منطقة السماوة مركز محافظة المثنى بالمرتبة 13 وبدرجة حرارة بلغت 49.2 درجة وجاءت محافظة النجف بالمرتبة 14 وبدرجة حرارة 49 درجة مئوية وجاءت منطقة العمارة مركز محافظة ميسان بالمرتبة 15 وبالدرجة نفسها حيث بلغت 49 درجة مئوية ايضا.

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