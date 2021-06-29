2021/06/29 | 11:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم الكشف عن ملصق فيلم "امتحان" للمخرج "شوكت أمين كوركي" من تصميم الفنان الجرافيكي "اندر اسكيب دوندر" للمشاركة في مهرجانات

سينمائية عالمية.

وأعلن القائمون فيلم "الامتحان" (ئه‌زموون) The Exam للمخرج "شوكت أمين كوركي"، وانتجه "ممد أكتاش"، وشارك في كتابته "شوكت أمين كوركي" و"محمد رضا جوهرى"، كاتب السيناريو الإيراني المعروف، وشارك في إنتاجه كل من كردستان العراق وألمانيا وقطر ؛ وصممه الفنان الغرافيكي "اندر اسكيب دوندر" Önder Sakıp Dündar، تم الكشف عنه مؤخرا للمشاركة في المهرجانات السينمائية الدولية والتنافس على جوائز قيمة.

الفيلم من انتاج شركة "میتوس فیلم" Mîtos Film الالمانية وشركة "مستي فيلم"، وتم إنتاجه بدعم من وزارة الثقافة والفنون والشباب في حكومة إقليم كوردستان، وتم تصويره في شهر الخريف، عام 2019 تحت إشراف "أديب سبحاني" في مدينة السليمانية، كان لمحترفي السينما في إقليم كوردستان ودول إيران وتركيا وألمانيا حضور ناجح في هذا العمل السينمائي الواعد.

ويشارك في فيلم "الامتحان" مجموعة من نخبة الممثلين من اقليم كوردستان وعدد من الممثلين الشباب منهم؛ آفان جمال، فانيا سالار، حسين حسن، شوان عطوف، هوشیار زیرو نیروه‌یی، نيجار عثمان، كاوه قادر، عادل عبدالرحمن.

PUKmedia / منصور جهاني

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