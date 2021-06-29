عشيقُ الليدي تشاترلي وإنتصار الجسد .. - هاتف بشبوش

2021/06/29 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش في زمنٍ رديءٍ كان هناك ما يُسمّى( حق الليلة الأولى) التي تعني بأن الإقطاعي الغربي له الحق المطلق في أن يفض بكارة زوجة الفلاح الذي يعمل في قطاعه في الليلة الأولى قبل أن يدخل عليها زوجها .



في تلك الحقبة الظالمة والعصيّة نشأت ثقافة مغايرة مناهضة ضد كل ماهو باطل ، فكان هناك فتىً قوي البنية من الطبقة المسحوقة وكان منتمياً للحزب الشيوعي في إنكلترا وقعت في حبه إمرأة إرستقراطية ونبيلة في عمر العشرين ( كون ......





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