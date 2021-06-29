سويسرا تتغلب على فرنسا

2021/06/29 | 11:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت سويسرا مفاجأة مدوية بإقصائها

فرنسا "بطلة العالم" من دور الـ16 لبطولة

أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" بعد

فوزها بركلات الترجيح 5-4 عقب نهاية

الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

وافتتح المنتخب السويسري ب

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