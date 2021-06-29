2021/06/29 | 11:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021 » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 11:16

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختيار العراق رئيساً للمنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان لعام 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).