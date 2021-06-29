الدولار يسجل تراجعا كبيرا امام الدينار

2021/06/29 | 11:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نشر مختصون اقتصاديون، قائمة باحدث اسعار صرف الدولار في البورصة العراقية ومكاتب الصيرفة اليوم الثلاثاء.

وبحسب القائمة التي اطلع عليها NRT عربية (29 حزيران 2021)، جاء على النحو التالي :

بغداد - بورصة الكفاح

146800

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السعر في الصيرفات ( تقريبي)

بغداد

147,250

146,250

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البصرة

147,500

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اربيل

147,500

وكانت اسعار صرف الدولار ليوم امس الاثنين:

بغداد - بورصة الكفاح

146,850

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في اغلب صيرفات بغداد

شراء 146,250

بيع 147,250

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