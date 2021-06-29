مسلحون مجهولون يغتالون صاحب محطة بنزين في السليمانية

2021/06/29 | 11:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اغتال مسلحون مجهولون، الثلاثاء، مواطناً في محافظة السليمانية، فيما فتحت الشرطة المحلية تحقيقاً بالحادثة.

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وقال الناطق باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد لـ "ناس" (29 حزيران 2021)، إن "مالك محطة (شنه) اغتيل بعدما فتح مسلحون النار عليه بالقرب من (المدينة البيضاء)، وكانت طفل برفقته".

وأضاف أحمد أن "المجني عليه يبلغ من العمر 50 عاما، قُتل أثناء توصيل طفله إلى المدرسة"، دون معرفة الأسباب.

وأشار إلى أن "السلطات الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة تفاصيل الجريمة".

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