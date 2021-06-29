اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان 2021

2021/06/29 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجية، اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021.

وأشار المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إلى “اختيار العراق رئيساً للمُنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان للعام 2021، ممثلاً بالسفير عبدالكريم هاشم مصطفى الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، لشغل منصب رئيس المُنتدى، المُزمعُ عقده للفترة من 4-2021/10/5”.

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