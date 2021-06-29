القبض على ارهابي يقدم معلومات لداعش عن الاجهزة الامنية في كركوك

2021/06/29 | 11:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وكالة الاستخبارات، القاء القبض على ارهابي يقدم معلومات لداعش عن الاجهزة الامنية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان أنه “من خلال العمل الاستخباري والفني، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القبض على ارهابي في محافظة كركوك، لقيامه بجمع المعلومات عن الأجهزة الأمنية واعطائها لعصابات داعش الارهابي لاستخدامها بعملياتهم الارهابية وكذلك تقديم الدعم اللوجستي لهذه العصابات”.

واوضحت أن “العملية جربت بعد مراقبة مستمرة وزرع المصادر الاستخبارية لتحديد اماكن تواجد الهدف، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية اصوليا”.

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