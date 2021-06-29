إصابات بصفوف الجيش الأمريكي بالقصف الصاروخي قرب الحدود العراقية

2021/06/29 | 11:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصيب 7 مسلحين موالين للجيش الأمريكي خلال القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدته، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور مساء الاثنين، وسط تأكيدات عن وجود إصابات في صفوف الجيش الأمريكي […]

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